Центральная пригородная пассажирская компания усилила подготовку инфраструктуры и поездов к снежному циклону. Для уборки 828 платформ Московского транспортного узла подготовили технику и противогололедные средства, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для очистки 828 платформ подготовили 114 бензиновых снегоуборщиков. На остановочные пункты доставили 1137 тонн противогололедных средств. Об этом в Минтрансе Московской области сообщили со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию.

Во время снегопада к уборке привлекают дополнительный технический персонал. Сотрудники очищают платформы от снега, обрабатывают их противогололедными средствами и следят, чтобы не образовывалась наледь. Частота уборки зависит от пассажиропотока: платформы Московских центральных диаметров и наиболее загруженные остановочные пункты убирают не менее четырех раз в день, остальные — не менее одного раза в сутки.

Подвижной состав также полностью подготовлен к зиме. Работы охватили более 4 тыс. вагонов, включая «Иволги» всех четырех поколений, поезда ЭП2Д и ЭП2ДМ.

Специалисты проверили отопление и климатические системы, обеззараживатели и осушители воздуха, обогрев лобовых стекол, электрооборудование, двери и окна. В депо сформировали необходимый запас антигололедной смазки для токоприемников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.