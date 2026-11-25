В Мытищах 28 октября 2025 года прошло празднование дня рождения проекта «Декрет в движении». Мероприятие состоялось в ТЦ «Июнь» и за четыре часа собрало более 1000 человек, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

С самого утра для гостей подготовили насыщенную программу: маркет локальных брендов, выступления артистов, тренировки, танцевальные и творческие мастер-классы, интерактивный спектакль, фотозоны, а также бесплатные консультации логопеда и детского массажиста.

Проект «Декрет в движении» создали Марина Бухебуз и Коринна Климова — это сообщество активных мам, которое появилось из идеи о том, что декрет — не пауза, а время новых возможностей.

«Все началось с видео, которое Коринна отправила мне: на нем мамы с колясками занимались спортом в парке. Уже 28 октября 2025 года, несмотря на дождь, первая тренировка в парке Мира собрала единомышленниц — и стало ясно: потребность в таком сообществе среди других мамочек очень велика», — отметила Марина Бухебуз.

За год команда провела 18 мероприятий в разных локациях Мытищ, а чат сообщества объединил более 1 100 мам. Участницы находят здесь поддержку, общаются, гуляют вместе и возвращаются к самореализации.

«Вы мотивируете, вы зажигаете, вы даете веру и показываете, что декрет может быть веселым и ярким!» — сказала одна из мам

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