Строительство котельной в селе Аксиньино городского округа Ступино планируют завершить в I квартале 2027 года. Она обеспечит теплом и горячей водой 14 многоквартирных домов и пять социальных учреждений, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Готовность блочно-модульной котельной мощностью 3 МВт в селе Аксиньино достигла 70%. Строители монтируют технологическое оборудование, прокладывают внутренние инженерные сети и благоустраивают прилегающую территорию. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели на объекте профилактический визит.

Котельная обеспечит теплом и горячей водой 14 многоквартирных домов, пожарную часть, молодежный клуб, государственный реабилитационный центр для людей с нарушениями зрения, дом культуры и сельскую библиотеку.

Объект возводят по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы». Завершить строительство планируют в I квартале 2027 года. Застройщик — МУП «ПТО ЖКХ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.