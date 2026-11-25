Жители Московской области с начала года направили свыше 40 тыс. онлайн-заявлений на присвоение льготного статуса многодетной семьи через региональный портал, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для получения статуса многодетной семьи нужно оформить услугу на региональном портале: авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и заполнить онлайн-заявление. Услугу предоставляют бесплатно в течение семи рабочих дней.

Заявку могут подать супруги в зарегистрированном браке и одинокие родители. В семье должно быть не менее трех родных или усыновленных детей младше 18 лет либо до 23 лет при условии очного обучения.

Статус дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте для детей и одного из родителей, компенсацию расходов на коммунальные услуги, земельный участок или денежную выплату взамен него. Также предусмотрены бесплатное посещение музеев, парков, выставок и других культурных учреждений и ежегодная выплата на школьную форму.

На региональном портале доступна комплексная услуга «Многодетная семья». Одним заявлением можно оформить льготный статус, выплату на школьную форму, компенсацию коммунальных расходов и социальную карту жителя Московской области. Семьи с ребенком-инвалидом также могут оформить выплату на питание и школьную форму.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.