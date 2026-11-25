Жители Московской области с начала 2026 года оформили онлайн более 18,5 тыс. справок об участии в приватизации муниципального жилья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Справка об участии в приватизации нужна для реализации права на бесплатную приватизацию жилья, если с 4 июля 1991 года до вселения в квартиру гражданин менял место жительства. Документ также требуется для подтверждения права на приватизацию или при судебных разбирательствах по жилищным спорам. Совершеннолетние граждане Российской Федерации могут участвовать в приватизации один раз в жизни.

Для получения справки нужно авторизоваться на региональном портале госуслуг через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Затем следует перейти в раздел «Гражданам» — «Документы» — «Справки и выписки» и заполнить электронную форму.

В сервис внедрен искусственный интеллект, который распознает приложенные документы и выявляет некорректно загруженные файлы. Это позволяет исправить ошибки до отправки заявления в ведомство.

Услуга бесплатная. Справку готовят за три рабочих дня и направляют в личный кабинет заявителя.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.