Три подмосковных отеля вошли в число победителей Национальной гостиничной премии 2026. Церемония награждения прошла в Москве, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Cosmos Collection «Изумрудный лес» в городском округе Клин победил в номинации «Лучший семейный отель». Palmira Istra Resort в муниципальном округе Истра стал лучшим в категории «Открытие года». В номинации «Лучшая инновация в отеле» награду получила УК «Яхонты» Отели.ру из муниципального округа Истра.

В 2026 году организаторы премии получили более 400 заявок из 50 городов России. Победителей определяли в три этапа: сначала прошло пользовательское голосование, затем заявки оценила экспертная коллегия, а в финале лучших выбрало профессиональное жюри.

Национальная гостиничная премия — ежегодный Всероссийский профессиональный конкурс, который проводится с 2019 года. Он отмечает достижения отелей и гостиничных проектов, лучшие практики, инновации, а также вклад городов и участников отрасли в развитие туризма и индустрии гостеприимства.

Организатор конкурса — Российская гостиничная ассоциация. Премия проходит при поддержке комитета Госдумы по туризму, Минэкономразвития России, Российского союза туриндустрии и Торгово-промышленной палаты России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.