Врач Сережина рассказала о новогодних блюдах, которые полезны для здоровья

Холодец является источником коллагена, что делает его полезным для здоровья кожи, суставов и соединительных тканей. Этот классический новогодний деликатес богат глюкозамином и эластином, которые способствуют поддержанию эластичности кожи и улучшению состояния суставов. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Также в холодце содержится ретинол, помогающий укреплять иммунитет, и глицин, который положительно влияет на работу нервной системы и мозга. Однако важно учитывать, что блюдо довольно калорийное и жирное, поэтому людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, подагрой или камнями в почках стоит быть осторожными​.

Среди других новогодних блюд можно выделить те, которые содержат легкоусвояемые белки и витамины. Например, салаты с добавлением морепродуктов или нежирной рыбы могут быть полезными, если избегать использования жирных соусов.

«Фрукты, такие как ананас, грейпфрут и лимон, не только украсят стол, но и помогут пищеварению за счет ферментов и органических кислот. Однако важно помнить, что приготовленные заранее салаты, особенно с майонезом, имеют ограниченный срок хранения — не более 12 часов с заправкой​», — сказала врач.

Запеченное мясо или рыба, приготовленные с минимальным количеством масла, также заслуживают внимания. Такие блюда не только полезнее жареных, но и снижают нагрузку на пищеварительную систему. Тем, кто следит за калорийностью, можно выбрать блюда из индейки или курицы, которые содержат меньше жира и легче усваиваются организмом​.

«Независимо от того, насколько полезным удалось сделать новогодний стол, нельзя забывать об элементарных мерах предосторожности. Неправильно приготовленное мясо может содержать опасные бактерии, такие как сальмонелла или кишечная палочка. Поэтому важно соблюдать температурные режимы и использовать отдельные доски для нарезки сырого мяса и готовых продуктов​», — напомнила Сережина.

Для минимизации последствий от новогоднего застолья нужно придерживаться умеренности. Лучше заранее порционировать блюда, добавляя на тарелку больше овощей и зелени, чем жирных закусок. Также полезно употреблять воду перед трапезой — она притупляет чувство голода и помогает избежать переедания​​.