Врач Сережина перечислила болезни, которыми можно заразиться, купаясь в фонтанах

Купание в фонтанах — заманчивый, но довольно опасный способ освежиться в летний зной. Подобное развлечение грозит не только штрафом, но и может привести к различным серьезным заболеваниям и травмам, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

По ее словам, первое, что необходимо знать — вода в фонтанах не проходит необходимую для безопасности обработку, как в бассейнах. Она лишь фильтруется от крупных загрязнений, таких как мусор и листья, но остается технической водой, циркулирующей по трубам, которую обновляют раз в неделю, а иногда и реже. За это время вода накапливает различные загрязнения, включая пыль, осадки, выхлопные газы, патогены от людей без определенного места жительства, а также птиц и животных, которые могут использовать фонтаны для своих нужд.

«Высокие температуры воздуха способствуют быстрому размножению патогенных микроорганизмов, что увеличивает риск инфекций. В результате купание в фонтане может привести к заражению конъюнктивитом, грибковыми инфекциями, гельминтозами, энтеровирусными и ротавирусными инфекциями, кишечной палочкой, холерой и вирусным гепатитом А», — предупредила Сережина.

Врач добавила, что опасность еще заключается в возможности получить травмы при падении на скользких поверхностях. Порезы и царапины могут стать входными воротами для инфекций, таких как стрептококки, что может вызвать заболевания кожи и дыхательных путей.

как уточнила доктор, в фонтанах могут быть установлены различные электрические коммуникации и подсветки, что увеличивает риск удара током. Из-за всех этих факторов вода в фонтанах не пригодна даже для ополаскивания рук или ног, не говоря уже о питье или купании. Во избежание рисков для здоровья и безопасности рекомендуется избегать купания в фонтанах и искать более безопасные способы освежиться в жаркую погоду.

2 августа в стране празднуют День ВДВ. В честь этого многие десантники купаются в городских фонтанах. Точного объяснения данной традиции нет, но, возможно, это связано с Днем Ильи Пророка (тоже отмечается 2 августа), который на Руси считался последним для комфортного летнего купания. Илья Пророк является покровителем данного рода войск.