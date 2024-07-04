Врач Сережина дала советы, как избежать отравления на пикнике

Врач Сережина: на пикнике надо соблюдать время готовки блюд

Чтобы избежать пищевых отравлений, необходимо соблюдать правила хранения и приготовления пищи на пикнике, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Используйте только свежие продукты, тщательно мойте фрукты, овощи и руки перед приготовлением еды. Для питья используйте только кипяченую или бутилированную воду, чистите разделочные доски и ножи и используйте разные доски для мяса и овощей, готовьте салаты непосредственно перед употреблением и не используйте посуду, в которой ранее хранилось сырое мясо или маринады», — сказала Сережина.

Все продукты до момента употребления должны храниться в сумках-холодильниках при температуре не выше 4 градусов.

«Не забудьте взять с собой воду для мытья рук и антибактериальные салфетки, используйте одноразовую посуду и не мойте ее в реках или других водоемах», — отметила врач.

Важно соблюдать температурный режим и время приготовления блюд, особенно шашлыков и гриля — мясо с кровью может быть небезопасным.

«Если после пикника у вас появились температура, повторная рвота, жидкий стул и боли в животе, необходимо немедленно обратиться к врачу. Только медицинский специалист сможет определить причину заболевания и выявить конкретного возбудителя с помощью лабораторных анализов», — подчеркнула эксперт.