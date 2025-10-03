Врач рекомендовала избегать саун и бассейнов после прививки от гриппа

Врач общей практики Елена Соломатина посоветовала не посещать сауны, бассейны и места массового скопления людей сразу после прививки от гриппа, поскольку в этот период организм особенно уязвим, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Вакцинацию против гриппа следует проводить только здоровым людям. После прививки важно избегать стрессов, переохлаждения, чрезмерных физических нагрузок и посещения мест с большим скоплением людей.

Соломатина объяснила, что после вакцинации иммунная система перестраивается и становится более восприимчивой к инфекциям. В этот период могут возникнуть кратковременные недомогания: повышение температуры, насморк, кашель, головная боль или слабость. Обычно эти симптомы быстро проходят, если человек был здоров до прививки.

Врач рекомендовала в первые сутки после вакцинации не посещать бассейн, сауну и спортзал, чтобы снизить риск заражения и не перегружать организм. Также она посоветовала не экспериментировать с экзотическими продуктами, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию.

«После прививки желательно задержаться в поликлинике минимум на 30 минут, чтобы врачи могли проконтролировать возможные реакции», — отметила Соломатина.

Небольшое покраснение, уплотнение или зуд в месте укола считаются нормой. Если же появляются выраженный отек, высокая температура или ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу, добавила специалист.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.