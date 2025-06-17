Врач рассказала, сколько кваса можно пить в день

Врач Кашух: в день лучше пить не более двух стаканов кваса

Строгих ограничений в употреблении кваса для здоровых людей нет, но все же лучше пить до двух стаканов в день, сообщила РИАМО врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Для здоровых людей ограничений по употреблению кваса нет, однако важно пить его умеренно — не более двух стаканов в день. Не рекомендуется употреблять напиток слишком холодным, так как резкий перепад температур в жару может повредить зубную эмаль», — сказала Кашух.

Она добавила, что людям с сахарным диабетом, заболеваниями печени, гастритом, гипертонией и непереносимостью глютена квас следует пить с осторожностью или избегать вовсе, поскольку сахар и углекислый газ в составе могут усугубить состояние и вызвать дискомфорт в желудке.

«Квас также не рекомендуется давать детям до трех лет из-за риска вздутия живота и болей в желудке. С 3-х лет ребенку можно понемногу предлагать напиток и внимательно наблюдать за его состоянием. Встречаются рекомендации — давать квас после 7 лет не более 50 мл и отдельно от другой пищи, чтобы легче было отследить возможные негативные эффекты», — рассказала врач.

Кашух предупредила, что детям с аллергией на злаки и дрожжи квас также противопоказан.

Каждый год 17 июня отмечается праздник, посвященный русскому напитку — квасу. В нашей стране этот напиток с тысячелетней историей стал настоящим национальным достоянием. Он обладает не только необычным вкусом, но и целебными свойствами.