Врач рассказала об опасности ботулизма, симптомы которого наблюдаются у москвичей

Профессор и заслуженный врач России Ольга Шарапова заявила, что ботулизм, симптомы которого массово наблюдаются у отравившихся жителей Москвы, может присутствовать в домашних консервах. В то же время, эта острая инфекция гораздо реже наблюдается в мясных и рыбных продуктах, поскольку их обычно достаточно проваривают перед употреблением, сообщает «МИР 24».

По словам медика, ботулизм развивается при попадании в человеческий организм еды, зараженной токсином Clostridium botulinum. Если заразившийся промедлит и вовремя не обратится к врачу, он рискует умереть, предупредила Шарапова.

«Особенно опасны продукты домашнего консервирования — грибов, овощей, фруктов, так как их очень сложно тщательно очистить от частиц почвы, в которой могут находиться споры возбудителя ботулизма», — рассказала эксперт.

Заразить продукты токсинами могут и люди, которые контактировали с инфицированной пищей или сами страдают от заболеваний ЖКТ, сопровождающихся язвами. В связи с этим особенно важно следить за состоянием работников на производствах пищепрома и требовать наличие у них медицинской книжки, подчеркнула заслуженный врач России.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице более 120 человек попали в больницы с симптомами отравления и подозрением на ботулизм.