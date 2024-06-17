Ракова рассказала о состоянии госпитализированных с ботулизмом москвичей

Ракова: 121 москвич с подозрением на ботулизм находится под наблюдением врачей

Всего в столице за медицинской помощью с симптомами отравления и подозрением на ботулизм обратился 121 человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей и проходят необходимое обследование на ботулизм в условиях специализированного стационара. Специалисты контролируют динамику их состояния и обеспечивают качественную медицинскую помощь.

На текущий момент 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них — в реанимации. Угрозы для жизни этих пациентов нет благодаря своевременному обращению за медпомощью, предпринятым мерам и контролю со стороны медиков.

Ракова отметила, что департамент здравоохранения и медорганизации столицы полностью контролируют ситуацию. Роспотребнадзор совместно с Депздравом определил основные продукты, которые могли послужить источником отравления.

Сейчас ведется эпидемиологическое расследование, распространение некачественных продуктов приостановлено.

Ракова напомнила, что ботулизм — это инфекционное заболевание, возникающее при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Оно не передается от человека к человеку. Период, когда могут проявиться симптомы отравления, составляет от 2 часов до 5 суток от момента употребления некачественной пищи.

Ранее сервис «Кухня на районе» пытался избавиться от фасоли и тунца, которые могли стать причиной массового отравления, но не успел.