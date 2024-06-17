Ракова рассказала о состоянии госпитализированных с ботулизмом москвичей
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Всего в столице за медицинской помощью с симптомами отравления и подозрением на ботулизм обратился 121 человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей и проходят необходимое обследование на ботулизм в условиях специализированного стационара. Специалисты контролируют динамику их состояния и обеспечивают качественную медицинскую помощь.
На текущий момент 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них — в реанимации. Угрозы для жизни этих пациентов нет благодаря своевременному обращению за медпомощью, предпринятым мерам и контролю со стороны медиков.
Ракова отметила, что департамент здравоохранения и медорганизации столицы полностью контролируют ситуацию. Роспотребнадзор совместно с Депздравом определил основные продукты, которые могли послужить источником отравления.
Сейчас ведется эпидемиологическое расследование, распространение некачественных продуктов приостановлено.
Ракова напомнила, что ботулизм — это инфекционное заболевание, возникающее при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Оно не передается от человека к человеку. Период, когда могут проявиться симптомы отравления, составляет от 2 часов до 5 суток от момента употребления некачественной пищи.
Ранее сервис «Кухня на районе» пытался избавиться от фасоли и тунца, которые могли стать причиной массового отравления, но не успел.