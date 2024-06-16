Число госпитализированных после отравления едой в Москве превысило 40 человек

Количество госпитализированных с ботулизмом после массового отравления готовой едой в столице выросло до 41 человека, сообщает Mash .

В воскресенье следователи осмотрели производства и склады ООО «Гастропорт» и ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе»). Повара второй компании перед проверкой пытались выбросить фасоль, тунец и остальные продукты для опасного салата, но не успели.

После запрета Роспотребнадзора сервис «Кухня на районе» сегодня объявил о временной приостановке работы. В компании заявили, что после информации об массовом отравлении начали внутреннюю проверку и остановил продажу салата лобио.

Кроме того, сервис передал всю информацию ответственным органам и оказывает им полное содействие в расследовании.

Накануне в Москве зафиксировано заражение ботулизмом. В инфекционные больницы города начали поступать пациенты с данным диагнозом. Пострадавшие ели консервы с тунцом и салат лобио в вакуумной упаковке.