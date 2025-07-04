У Вали Карнавал вымогали деньги за голые фото из раздевалки спортзала

В Москве задержали людей, которые вымогали деньги у Вали Карнавал за голые фото

Блогер и певица Валя Карнавал попала в неприятную ситуацию. Ее тайком сфотографировали голой в раздевалке спортзала, а затем вымогали деньги за непубликацию откровенного контента. Виновных задержали, сообщает Mash .

Две девушки увидели Карнавал в фитнес-клубе Kometa Black на Трубной площади. Они сделали ей комплименты, а затем дождались в раздевалке, где незаметно сделали несколько фотографий, когда звезда переодевалась.

Потом одна из них скинула снимки своему парню, который решил на них заработать. Он зарегистрировал аккаунт в Telegram, где пытался продать фото. Сама Карнавал в социальных сетях отметила, что ее шантажировали. Она призналась, что произошедшее ее очень расстроило.

Компанию, которая решила нажиться на нюдсах, задержали в столице. Теперь им грозят реальные сроки по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.