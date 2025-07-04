Надо признать иноагентом и завести дело: Бородин жестко прошелся по Маниже

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин считает, что против певицы Манижи (настоящее имя — Манижа Сангин) необходимо возбудить уголовное дело и впоследствии признать ее иностранным агентом, сообщает NEWS.ru .

Он указал на то, что артистку следует проверить по статье об оправдании терроризма.

«Надо ставить вопрос о возбуждении в отношении Манижи уголовного дела, об оправдании терроризма в первую очередь. Нужно провести полноценную проверку на иностранное финансирование. Все эти высказывания подпадают под уголовную ответственность. Манижа, если не ошибаюсь, после „Крокуса“ поддерживала террористический режим. Если проверка покажет иностранное финансирование, то, конечно, она получит статус иноагента», — отметил Бородин.

Он также упомянул о встречах артистки с певицей Аллой Пугачевой и комиком Максимом Галкиным*. Глава ФПБК добавил, что ему непонятна позиция организаторов мероприятий с участием Манижи, поскольку значительная часть населения выражает недовольство ее высказываниями.

Ранее Манижа выразила сочувствие обвиняемым в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Она назвала задержание исполнителей теракта «публичной пыткой».

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.