Кэти Перри и Орландо Блум сообщили о расставании

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум подтвердили расставание после долгих лет совместной жизни, однако разводиться звездная пара не планирует, сообщает издание Page Six .

«Из-за обилия недавнего интереса и разговоров вокруг отношений Орландо Блума и Кэти Перри представители подтвердили, что Орландо и Кэти изменили свои отношения за последние много месяцев», — заявили представители пары.

При этом Перри и Блум не планируют разводиться и продолжат заниматься воспитанием дочери «с любовью, стабильностью и взаимным уважением».

Ранее стало известно, что актер Орландо Блум пришел на свадьбу основателя Amazon Джеффа Безоса с таинственной незнакомкой. Фотографам удалось поймать момент их объятий при выходе с торжества.