Орландо Блум изменил Кэти Пэрри на свадьбе Джеффа Безоса

В городе каналов и романтической атмосферы — Венеции — проходит одно из наиболее обсуждаемых событий года. Это свадьба миллиардера Джеффа Безоса, основателя Amazon и обладателя состояния в 216 млрд долларов, и американской актрисы, журналистки и писательницы Лорен Санчес. На торжестве был замечен Орландо Блум в компании таинственной незнакомки, сообщает kp.ru .

По информации итальянских изданий, в Венецию прибыли около 95 частных самолетов. Особого внимания достоин список приглашенных — это поистине звездный состав. Среди прибывших были замечены Ким, Хлоя и Кендалл Кардашьян, Кайли и Крис Дженнер, Леонардо ДиКаприо, Опра Уинфри, Билл Гейтс и другие.

Среди гостей упоминалась и Иванка Трамп, дочь президента США, вместе со своим супругом Джаредом Кушнером. Ожидали и Кэти Перри, с которой Лорен совершила полет в космос и отмечала девичник. Однако из-за концертного тура в Австралии (или же из-за разрыва с Орландо Блумом, который также числился в списке приглашенных) Перри не смогла посетить торжество в Венеции.

Однако Блум все же прибыл на свадьбу, причем в сопровождении таинственной незнакомки. Фотографы Daily Mail сумели поймать момент их объятий при выходе с вечера.