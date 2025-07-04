В Богородском округе стартовала экологическая экспедиция «Шерна»

На живописном лугу Щавелиха в селе Караваево Богородского округа торжественно стартовала XXIX детская эколого-краеведческая экспедиция «Шерна». Организованная Центром образования для детей и взрослых, эта уникальная программа уже почти три десятилетия объединяет юных экологов, краеведов и их наставников, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Под звуки гимна экспедиции на центральной поляне был поднят традиционный зелёный флаг — символ гармонии человека и природы. В этом году участниками стали более 100 школьников из разных населённых пунктов округа, которые разместились в полевом палаточном лагере.

Программа экспедиции насыщена образовательными и практическими мероприятиями.

Вот название лишь некоторых:

исследование уникальной экосистемы междуречья Клязьмы, Шерны и Плотни с проведением гидрологических и биологических наблюдений;

ежедневные экологические десанты по очистке береговых линий;

краеведческий форум «Россия — Родина моя» с участием местных историков;

мастер-классы по традиционным ремёслам Богородского края; спортивные состязания и туристические эстафеты;

вечерние творческие мероприятия у костра.

Особое внимание в этом году уделено изучению редких видов растений, занесённых в Красную книгу Московской области. Юные экологи будут вести дневники наблюдений, которые пополнят базу данных природного наследия региона.

«За 29 лет существования экспедиции через неё прошли тысячи ребят, — отмечает руководитель программы Ольга Васильева. — Многие из них выбрали профессии, связанные с экологией и краеведением. Но главное — все они научились любить и понимать природу».

Организаторы подготовили для участников специальное полевое оборудование и методические материалы. Несмотря на палаточные условия, в лагере созданы все необходимые бытовые удобства с соблюдением требований безопасности.

По традиции экспедиция завершится большим экологическим праздником с подведением итогов исследований и награждением самых активных участников. А пока ребят ждут десять дней погружения в мир природы, новых открытий и незабываемых впечатлений под открытым небом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.