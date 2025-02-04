Врач рассказала об эффективном методе лечения метастазов в костях у онкобольных

Метастазы в костях — это довольно частое явление у людей с онкологическими заболеваниями, особенно на поздних стадиях, сообщила РИАМО главврач отделения ридионуклидной терапии и тераностики Обособленного подразделения «Институт Ядерной Медицины» в Химках, к. м. н. Светлана Кот.

«В таких случаях кости теряют прочность и не справляются с нагрузкой, из-за чего появляются сильные боли и повышается риск переломов. Болевой синдром часто трудно купировать, даже при приеме сильно действующих обезболивающих препаратов», — рассказала Кот.

Она подчеркнула, что это негативно сказывается на качестве жизни пациентов, поскольку любое их движение сопровождается сильными болевыми ощущениями.

По словам специалиста, одним из эффективных методов лечения метастатического поражения костей является радионуклидная терапия (РНТ), когда через кровоток в пораженные участки костей доставляются радиофармпрепараты (РФП).

Процесс лечения начинается с введения пациенту РФП через вену. Препарат с током крови распространяется по всему организму и концентрируется в тех областях костей, где присутствуют опухолевые клетки. Радиоизотоп воздействует непосредственно на эти клетки, не затрагивая здоровые ткани вокруг.

Идея такого подхода возникла еще в середине XX века, и тогда в качестве действующего вещества применяли стронций (89Sr). Метод демонстрировал неплохие результаты, но имел ряд нежелательных последствий, из-за чего использовался не так активно.

В 2000 году в России был разработан инновационный препарат — Самарий (153Sm) Оксабифор. Он продемонстрировал более высокий уровень безопасности и эффективности по сравнению со стронцием.

Благодаря усовершенствованной молекуле, которая способствует более быстрому распределению препарата в организме и более точному воздействию, Самарий излучает радиацию, которая не только обеспечивает обезболивающий эффект, но и замедляет рост опухолевых клеток.

«Одним из преимуществ этого метода является то, что его можно повторять неоднократно, комбинируя с основным лечением онкозаболевания, что замедляет развитие болезни и помогает пациентам чувствовать себя гораздо лучше», — отметила врач.

После введения препарата проводится специальное исследование (остеосцинтиграфия), чтобы оценить его распределение в костной ткани и определить эффективность лечения, заключила Кот.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака, призванный повышать осведомленность населения Земли об онкологических заболеваниях.