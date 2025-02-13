Врач рассказала о раннем сезоне аллергий в 2025 году

Врач-аллерголог сети клиник Invitro Юлия Селихова заявила, что в этом году раньше может начаться сезон аллергий: это связано с глобальным потеплением, сообщает Постньюс .

«Пациентам рекомендуется быть наготове и своевременно начинать противоаллергическую терапию», — сказала доктор.

По ее словам, по контрасту с прошлым годом, когда весна наступила поздно, сезонное обострение будет ощущаться особенно остро. Раннее потепление обозначает проблемы со здоровьем у людей с весенней аллергией на пыльцу деревьев.

Однако она также уточнила, что прогнозы Гидрометцентра лишь предварительные.

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