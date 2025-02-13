Врач назвал 4 распространенных мифа об удалении аденоидов у детей

Существует много мифов, связанных с удалением аденоидов. Первым и самым распространенным является страх перед наркозом. Однако современные анестезиологи подбирают дозу и препараты, чтобы наркоз был максимально безопасным для ребенка. В цивилизованных странах такие операции проводятся только под общим наркозом, чтобы обеспечить высокий уровень комфорта и безопасности, сообщил РИАМО врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич.

Проблемы с аденоидами у детей — это частая причина для беспокойства родителей. Когда у ребенка возникают трудности с дыханием через нос, он может не только плохо спать, но и испытывать трудности с кормлением и развитием. Однако многие родители, услышав о необходимости операции по удалению аденоидов, отказываются от нее, опасаясь боли, крови и других сложностей.

«Второй миф — страх перед кровотечениями, но он также не оправдан: операция с использованием современных технологий сводит риск до минимума», — рассказал Маневич.

Еще один миф связан с тем, что удаление аденоидов якобы может повлиять на иммунную систему ребенка. На самом деле, аденоиды начинают вызывать проблемы, когда они становятся воспаленными и увеличиваются из-за хронических инфекций. В таких случаях они уже не выполняют свою защитную функцию, а становятся источником постоянных заболеваний.

«Четвертый миф — то, что аденоиды все равно вырастут снова. Тогда зачем их удалять, „мучить“ ребенка? Дело в том, что для ребенка важен не то, что каждый год, а каждый месяц жизни. Чтобы правильно расти и развиваться, ребенок должен хорошо дышать носом, хорошо слышать и редко болеть. Вырастут ли повторно аденоиды или нет, еще неизвестно, но мы проводим данную операцию для того, чтобы помочь ребенку в данный момент», — объяснил врач.

Важность своевременного вмешательства

Не всегда операция требуется сразу. В некоторых случаях можно использовать консервативные методы, такие как физиотерапия, промывания носа для уменьшения воспаления аденоидов.

Однако если консервативное лечение не дает результата, операция становится необходимостью. Если отложить операцию, это может привести к более серьезным осложнениям, таким как хронические отиты, нарушение слуха или проблемы с дыханием.

Профилактика

Для того чтобы минимизировать риск увеличения аденоидов, важно следить за состоянием здоровья ребенка, своевременно лечить простуды и укреплять иммунитет. Регулярные визиты к ЛОР-врачу помогут выявить проблему на ранней стадии, когда лечение еще возможно без операции.

«Также не забывайте о правильном уходе за носоглоткой ребенка: промывание носа, использование увлажнителей воздуха и защита от инфекций помогут снизить риск воспалений.

Удаление аденоидов — это не страшная и болезненная процедура, а необходимое вмешательство, которое помогает ребенку дышать и развиваться нормально», — заключил Маневич.