Врач рассказала, какие продукты помогут улучшить сон

Врач Гаврилова: на ужин лучше выбирать продукты с легкоусвояемым белком

Врач-диетолог Гаврилова рекомендовала ужинать легкими блюдами с овощами, рыбой, сыром и орехами за два-четыре часа до сна для улучшения его качества, сообщает «Вечерняя Москва» .

Доктор объяснила, что ужин перед сном должен быть легким и не перегружать желудочно-кишечный тракт. Лучше выбирать продукты с легкоусвояемым белком, например, треску, а не куриное мясо, которое переваривается дольше и может ухудшить качество сна.

Эксперт посоветовала избегать жирной пищи вечером, так как она нагружает организм и мешает полноценному отдыху. В рацион ужина рекомендуется включать термически обработанные овощи, чтобы избежать дискомфорта и вздутия.

Гаврилова также рекомендовала добавить к ужину сыр и небольшое количество орехов, содержащих триптофан — аминокислоту, из которой синтезируется мелатонин, способствующий засыпанию. Ужинать лучше за два-четыре часа до сна, чтобы пища успела перевариться.

Если человек поздно возвращается домой и испытывает голод, врач советует сделать легкий перекус: съесть немного орехов, семян, кусочек нежирного сыра, белок яйца или рыбу, приготовленную на пару. В качестве альтернативы можно выбрать банан, однако людям с нарушением углеводного обмена стоит быть осторожнее.

Как подчеркнула Гаврилова, сбой режима сна может быть вызван стрессом, сменой графика или перелетами, что негативно сказывается на здоровье.

