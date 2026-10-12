Врач рассказала, как снизить риск геморроя при сидячей работе

Врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова посоветовала для профилактики геморроя добавлять в рацион отруби и каждый час вставать с рабочего места, сообщает NEWS.ru .

По словам специалиста, длительное сидение замедляет кровоток и вызывает венозный застой, способствуя расширению геморроидальных узлов. Она рекомендовала каждый час ходить, делать 10 приседаний или потягиваться. Для регулярного мягкого стула врач посоветовала пить не менее 1,5 литра воды в день и есть овощи и отруби: запоры и натуживание могут привести к обострению.

Павлова также рекомендовала выбирать полужесткие кресла вместо слишком мягких и держать стопы плотно прижатыми к полу, не поджимая ноги под себя. Это помогает поддерживать нормальный кровоток и предотвращать проблемы с венами нижних конечностей.

«Эффективна работа с тазовым дном — ягодичный мостик. На выдохе плавно поднимите таз вверх, образуя прямую линию от колен до плеч, а в верхней точке одновременно сожмите мышцы тазового дна, на вдохе — опуститесь и мягко расслабьтесь. Не игнорируйте первые сигналы: зуд, тяжесть или дискомфорт. Ранний визит к проктологу сэкономит время, нервы и здоровье, так как грамотная профилактика всегда проще и безболезненнее длительного лечения», — заключила Павлова.

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