Студенты Подмосковья завоевали 15 призовых мест на осенних конкурсах

Студенты колледжей и университетов Московской области получили 15 призовых мест на профессиональных, творческих и медиаконкурсах Центрального федерального округа по итогам осенней программы, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Региональный отбор в сфере сервиса и гостеприимства прошел в Электростальском колледже. Студенты выполняли задания по обслуживанию гостей, приготовлению напитков и блюд, гостиничному сервису и безопасности на воде. На окружных соревнованиях Елизавета Заруцкая победила в компетенции «Горничные», Алена Щебетова — в компетенции «Официанты». Виктория Чибисова стала второй среди барменов.

Студенческий педагогический отряд «Миллениум» представил Московскую область на конкурсе профессионального мастерства педагогических отрядов Центрального федерального округа и завоевал серебро.

Испытания сельскохозяйственного и путинного направлений прошли в Тверской государственной сельскохозяйственной академии. Участники работали с техникой, выполняли задания по уходу за животными, ветеринарии, сбору урожая и переработке продукции. Вторые места заняли Карина Родионова в «Зоотехнии», Максим Москалев в «Механизации (агроинженерии)» и Алина Чеботарева в «Рыбообработке». Третьими стали Максим Колесник в «Технологии переработки продукции», Александра Хрипунова в «Ветеринарии» и Алексей Калмыков в «Сборе сезонного урожая сельскохозяйственной продукции».

«Второе место — хороший результат, но теперь хочется еще лучше разобраться в тех вещах, которые вызвали сложности», — отметил студент Сергиево-Посадского колледжа Максим Москалев.

В медианаправлении представители региона победили в конкурсе дизайна сообщества ВКонтакте, представив визуальное оформление цифровой площадки студенческих отрядов.

«Студенческие отряды Московской области объединяют эти направления, а участие в конкурсах позволяет ребятам получить оценку своей работы за пределами образовательной организации», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.