Коэффициент рождаемости в Нижегородской области превысил средний по России

Губернатор Глеб Никитин рассказал в своем МАКС-канале, что с июля прошлого года коэффициент рождаемости третьих и последующих детей вырос с 0,257 до 0,303. Он связал решение семей о рождении ребенка в том числе с родительским основным доходом «Основа».

В регионе родители оформили более 24 тысяч свидетельств на получение этой поддержки. Почти каждое четвертое — при рождении третьего или последующего ребенка.

«Суммарный коэффициент рождаемости — важный показатель. Но для нас главный ориентир — мнение молодых родителей: что помогает им решиться на ребенка, с какими трудностями они сталкиваются, какой поддержки ждут. Именно на это мы настраиваем и будем настраивать все меры. Нижегородская область делает ставку на семьи. И это ставка на будущее — наше общее будущее», — подчеркнул губернатор.

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