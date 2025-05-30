Врач рассказала, как быстро курение разрушает сосуды и дыхательные пути

Врач Демьяновская: курение разрушает сосуды и дыхательные пути уже через 5 лет

Регулярное курение уже через пять лет вызывает серьезные изменения в организме — страдают сосуды, легкие, иммунитет и кожа, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Курение запускает медленный, но необратимый процесс разрушения организма. Уже через 5 лет регулярного курения происходят значительные изменения состояния здоровья и самочувствия. Сосуды теряют эластичность, может развиваться атеросклероз, артериальное давление становится нестабильным. Дыхательные пути постепенно теряют способность к самоочищению. Риск инфаркта у курильщиков возрастает вдвое, а вероятность развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) — втрое по сравнению с некурящими», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что к 10 годам стажа курения последствия становятся еще серьезнее. Канцерогены, содержащиеся в табачном дыме, провоцируют мутации ДНК, что многократно увеличивает риск онкологических заболеваний — не только рака легких, но и гортани, пищевода, поджелудочной железы.

«Иммунная система, особенно местный иммунитет дыхательных путей, тоже дает сбои — курильщики чаще страдают респираторными инфекциями, а восстановление после болезней занимает больше времени. Из-за хронического кислородного голодания и разрушения коллагена кожа теряет упругость, становится сухой, появляются складки и морщины», — пояснила врач.

По ее словам, после 15 и более лет курения изменения приобретают системный и необратимый характер. Сердечно-сосудистая система работает на пределе — повышается риск ишемической болезни, аритмии и внезапной остановки сердца.

«Мозг, постоянно испытывающий гипоксию, начинает хуже справляться с работой, нарушаются когнитивные функции: слабеет память, снижается концентрация внимания, возрастает вероятность инсульта. Репродуктивное здоровье тоже страдает: у мужчин может развиться эректильная дисфункция, у женщин — ранний климакс, существенно снижаются шансы на зачатие здорового ребенка», — подчеркнула Демьяновская.

Она отметила, что даже при большом стаже отказ от курения помогает восстановить здоровье.

«Уже через год после отказа от курения риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается в два раза. Спустя 5 лет статистика по инсультам сравнивается с показателями тех, кто никогда не курил. А через 10 лет вероятность рака легких уменьшается на 50–70%», – заключила специалист.

31 мая отмечается Всемирный день без табака. Глобальной целью этого дня является содействие защите людей не только от разрушительных последствий для здоровья, но также и от социальных, экологических и экономических бедствий, связанных с употреблением табака и воздействием табачного дыма.