Врач рассказала, как беременность влияет на работу щитовидной железы

У некоторых женщин возникают проблемы со щитовидной железой во время или после беременности из-за изменений гормонального фона, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Беременность может повлиять на работу щитовидной железы. У некоторых женщин возникают проблемы во время или после беременности из-за изменений гормонального фона. Рекомендуется проводить проверки уровня гормонов и консультироваться с врачом при планировании беременности и во время нее», — сказала Тананкина.

Она добавила, что на работу щитовидной железы негативное влияние может оказывать, в частности, стресс.

«Стресс поскольку может вызвать дисбаланс гормонов и иммунной системы. Управление стрессом и забота о психическом здоровье могут помочь уменьшить негативное воздействие на щитовидную железу. Вообще забота о здоровье щитовидной железы требует комплексного подхода, который включает в себя правильное питание, физическую активность, управление стрессом и регулярные медицинские обследования», — отметила специалист.

Тананкина посоветовала следить за своим здоровьем и обращаться к специалистам при любых изменениях состояния здоровья.

Каждый год 25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. В эту дату проводят дополнительные мероприятия, чтобы информировать людей о возможных заболеваниях щитовидки. Согласно статистике, из-за проблем с работой органа страдает до трети всего населения планеты.