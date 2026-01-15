Врач рассказала, для кого крещенские купания могут быть опасны

Купание в проруби на Крещение может быть опасным для ряда категорий людей, в том числе тех. кто старше 60-70 лет, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Не стоит купаться в проруби детям до 14 лет, людям старше 60–70 лет, если только они не занимаются систематически закаливанием с молодости, беременным женщинам, а также пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертония II–III степени, нарушения ритма, перенесенный инфаркт)», — отметила Уланкина.

Она подчеркнула, что для некоторых заболеваний существует полный запрет на погружение в ледяную воду.

«Абсолютный запрет — для пациентов, страдающих астмой (холод провоцирует шок, может спровоцировать остановку сердца или дыхания), эпилепсией, а также некоторыми другими хроническими заболеваниями, если они протекают тяжело и сопровождаются осложнениями — сахарный диабет, рак, психические расстройства», — пояснила эксперт.

По словам врача, купание также недопустимо при заболеваниях мочеполовой системы и серьезных кожных патологиях.

«Купание недопустимо при заболеваниях мочеполовой системы (нефрит, цистит, аднексит, простатит), серьезных кожных заболеваниях (псориаз, экзема). Нельзя заниматься моржеванием и при острых респираторных инфекциях: следует сначала пролечить заболевание и дать организму восстановиться после болезни, а затем уже возвращаться к закаливающим процедурам», — сказала специалист.

Уланкина добавила, что воздержаться от купания советуют людям с лишним весом или ведущим малоподвижный образ жизни: их организм не готов к такой экстремальной нагрузке.

В ночь с 18 на 19 января в РФ будут праздновать Крещение Господне. Это один из самых древних праздников христианской церкви. По традиции россияне окунаются в купель.

