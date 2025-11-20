Врач рассказала, что будет, если бросить курить до 35 лет

Если отказаться от курения до 35 лет, то организм сможет восстановиться до уровня никогда не курившего человека, сообщила РИАМО врач-пульмонолог клиники «Будь здоров» на Сретенке Лариса Афанасьева.

20 ноября в России и других странах отмечается День отказа от курения. Не секрет, что расстаться с вредной привычкой сложно.

«Если до 35 лет человек откажется от курения, то его здоровье фактически может вернуться на уровень никогда не курившего. Через 20 минут после последней сигареты артериальное давление снизится до нормального, восстановится работа сердца, улучшится кровоснабжение ладоней и ступней. Через 8 часов — нормализуется содержание кислорода в крови, а спустя двое суток вы станете лучше чувствовать запахи и вкусы», — сказала Афанасьева.

Она добавила, что спустя полгода отказа от курения значительно улучшатся спортивные результаты. Кроме того, риск инфаркта миокарда рака легких уменьшится в два раза.

