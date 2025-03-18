Врач рассказал, почему паллиативным пациентам важно следить за здоровьем зубов

Большим заблуждением является мнение, что если паллиативный пациент получает питание внутривенно или через гастростому, то с зубами проблемы не возникнут. К сожалению, длительный прием лекарственных препаратов может вызывать воспаление десен, которое в дальнейшем приведет к пародонтозу и выпадению зубов. Также бывает, что из-за ослабленного состояния организма паллиативные пациенты длительно держат рот открытым. Это приводит к высыханию слизистой и развитию стоматита и кариеса, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Часто встречается ситуация, когда из-за приема обезболивающих препаратов пациенты не чувствуют зубную боль. Если человек тяжело болен или у него несколько сопутствующих заболеваний, его иммунитет ослаблен, поэтому воспаление в ротовой полости может быстро перейти в острую стадию. А инфекции и воспалительные процессы в ротовой полости увеличивают риск возникновения пневмонии у пожилых людей.

«Следите за влажностью слизистой ротовой полости. Если пациент не пьет — протирайте ротовую полость пальцами чистой руки, обернутыми марлевой салфеткой. Избегайте резких и грубых движений. Следите за положением головы пациента. При запрокидывании головы рот чаще остается открытым. Чистите зубы пациента, даже если он не принимает пищу через рот. Вовремя обращайтесь за помощью. Даже незначительные проблемы в ротовой полости могут привести к снижению аппетита и ухудшению общего состояния», — прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова.

В случае возникновения вопросов по оказанию паллиативной медицинской помощи в Подмосковье вы можете оставить заявку на портале palliative.zdrav.mosreg.ru или позвонить на горячею линию координационного центра паллиативной помощи: 8(498)683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.