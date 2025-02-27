Врач рассказал, по каким признакам можно определить апатию

В конце зимы многие могут ощутить симптомы апатии — безразличия и утраты интереса к привычным занятиям. Это состояние особенно часто возникает в холодные и темные месяцы, когда организм устал от нехватки солнечного света и перезагружен зимними стрессами, сообщил РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Рашид Хамидуллин.

Он пояснил, что апатия — это отсутствие эмоций, ощущение безразличия к тому, что раньше радовало или волновало. Этот синдром может проявляться в различных формах, начиная от трудностей с выполнением простых ежедневных задач и заканчивая полной потерей интереса к жизни. Для этого состояния характерно чувство пустоты и отсутствие мотивации.

«Процесс развития апатии обычно начинается с простых признаков, таких как трудности с принятием решений, сниженная активность и отказ от общения. Со временем человек может почувствовать, что все вокруг теряет смысл, и ему сложно даже сделать привычные вещи — например, выбрать одежду или пойти в магазин. Если игнорировать эти симптомы, апатия может привести к полному отчуждению от окружающего мира и даже отказу от заботы о себе», — сказал врач.

По его словам, причины апатии могут быть разными. Психологические проблемы, например, слишком высокие требования к себе или неумение найти цели и ценности, часто становятся основой этого состояния. Важно понимать, что апатия может быть вызвана не только стрессом или перегрузкой, но и более серьезными психическими расстройствами, такими как депрессия или шизофрения.

Как уточнил Хамидуллин, чтобы справиться с апатией, важно начать с малого. Нужно выделить несколько минут в день для простых действий, которые когда-то приносили радость — погулять, послушать музыку или почитать. Такая «поведенческая активация» помогает вернуть интерес к жизни, даже если это дается с трудом.

«Также стоит помнить о важности регулярного отдыха и заботы о себе — достаточное количество сна, здоровое питание и избегание чрезмерных нагрузок помогут вернуть энергию», — рекомендовал доктор.

Он добавил, что не стоит бояться обратиться за помощью к психологу или врачу, если апатия продолжается или усиливается. Правильное лечение и поддержка могут вернуть мотивацию и улучшить общее самочувствие.

Психотерапевт подчеркнул, когда апатия затягивает, важно действовать постепенно. Следует начать с маленьких шагов и не бояться просить помощи. Приняв меры вовремя, можно предотвратить более серьезные последствия и вернуть радость жизни.