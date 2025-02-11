Врач рассказал о чудодейственных свойствах граната

Кожура граната может иметь желтый, зеленоватый или красноватый оттенок. Родиной его считаются субтропики Азии, Средиземноморья и Северной Индии. Возможно, гранаты росли даже в знаменитых висячих садах Семирамиды, которые входили в первый список семи чудес света. Плоды славятся своими мощными антиоксидантными свойствами, благодаря которым замедляются процессы старения, рассказал РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга,), к. м. н. Евгений Белоусов.

«В гранате содержится в три раза больше антиоксидантов, чем в красном вине или, например, зеленом чае. Состав граната изобилует витаминами и микроэлементами, в том числе железом, калием, кальцием и фосфором. Кроме того, у него очень низкая калорийность — всего 72 ккал на 100 граммов зерен, так что он прекрасно подходит и для диетического питания», — поделился гастроэнтеролог.

Гранат оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. Он помогает в профилактике образования холестериновых бляшек, снижая тем самым риск атеросклероза. Особенно он полезен для тех, кто страдает сахарным диабетом, так как улучшает кровообращение. Регулярное употребление гранатового сока может помочь предотвратить инфаркт и инсульт. У пожилых людей он улучшал память, а эксперимент на мышах продемонстрировал потенциал граната в борьбе с болезнью Альцгеймера.

«Кроме того, сок граната обладает противовоспалительными свойствами. Он также может помочь в борьбе с депрессией, а благодаря высокому содержанию эстрогенов даже облегчить проявления климакса. Эллаготанины в составе граната могут сдерживать развитие опухолей груди», — перечислил Белоусов.

Кому не следует есть гранаты

Несмотря на многочисленные полезные свойства, гранат следует употреблять с осторожностью. Неразбавленный сок нельзя пить людям с гастритом с повышенной кислотностью или язвой. Кроме того, он может вызвать аллергию и усугубить проблемы с зубной эмалью из-за высокого содержания кислот. Людям, склонным к запорам, следует избегать чрезмерного употребления этого фрукта.

Как выбрать гранат

«При выборе граната обращайте внимание на его цвет, вес и кожуру. Кожура должна быть как можно более тонкой и обязательно на ней не должно быть пятен. Спелый гранат обычно тяжелее неспелого, а его зерна выпирают изнутри, создавая шишковатый вид. Зрелость фрукта также можно определить по звуку: если при постукивании по нему слышен металлический звук, значит гранат спелый и сочный», — рассказал доктор.

Гранат — это не просто фрукт, а настоящий кладезь витаминов и антиоксидантов, который помогает укрепить здоровье и предотвратить различные заболевания.