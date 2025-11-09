Врач раскритиковала россиянок за «размножение за деньги»

Врач городской клинической больницы имени М. А. Тверье в Перми в ходе беседы с пациенткой о необходимости обследования мочеполовой системы обвинила рожениц в «размножении за деньги».

Соответствующее видео разговора опубликовано в группе «Индустриальный район» в соцсети «ВКонтакте».

«Беременность — провокационный фактор на здоровье женщины. Если что-то такое вылезло, значит надо этим сейчас заниматься. Рентген сделайте почек, а потом идите к урологам и обследуйте мочевыводящую систему. Кто вас знает. Может, вам захочется еще раз размножиться. Что „нет“? За деньги-то вы сейчас вон как размножаетесь», — заявила медик.

В ответ пациентка подчеркнула, что не получает пособия от государства. Врач назвала это «отрадным» и похвалила женщину.

В региональном Минздраве рассказали, что после инцидента с врачом провели беседу о важности этичного и корректного общения с пациентами.

Ранее Свердловский депутат Вячеслав Вегнер призвал рожать жертв изнасилований. По словам политика, «рожденный малыш — чистый сосуд, что нальешь, то и будешь пить», поэтому не стоит обсуждать гены будущего ребенка.

