Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер призвал рожать жертв изнасилований. При этом политик отметил, что своим заявлением не говорил о декриминализации таких преступлений, сообщает «Подъем» .

В Сети разгорелись бурные дискуссии после заявления депутата, который призвал женщин, забеременевших в результате насилия и не желающих сохранять ребенка, все равно родить его и отдать в приемную семью. По мнению Вегнера, в стране существует «большое количество бездетных пар, которые не могут завести ребенка», а также «огромная очередь на усыновление». Он также подчеркнул, что «психолог должен объяснить женщине: если жизнь зародилась, значит, это было угодно Господу».

Часть пользователей соцсетей поддержала эту позицию, отметив, что младенец не виноват в сложившейся ситуации. Однако другие комментаторы резко осудили слова депутата, считая, что это может привести к «декриминализации изнасилований» в интересах демографии. Помимо этого, они выразили опасения, что такие заявления могут быть восприняты как оправдание насилия «высшим смыслом рождения детей», и задались вопросом о возможных генетических последствиях для ребенка.

«Смысл прост: жизнь — высшее достояние, данное нам Всевышним. Об изнасиловании и последствии: мне кажется, тут неверно поняли меня, что это якобы декриминализация преступлений половой направленности. Безусловно, преступник должен быть наказан и получить самое суровое наказание», — прокомментировал Вегнер.

Кроме того, он назвал чудаками тех, кто рассуждает о генах будущего ребенка. По словам политика, «рожденный малыш — чистый сосуд, что нальешь, то и будешь пить».

Ранее в Госдуме заявили, что нищета заставит россиян рожать больше детей. Депутат Олег Матвейчев отметил, что повышение уровня жизни не приводит к росту рождаемости.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.