Депутат Матвейчев заявил, что нищета заставит россиян рожать больше детей

сегодня в 20:36

Депутат Матвейчев: чем лучше люди живут, тем меньше они рожают

Депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев высказался о том, как можно улучшить демографическую ситуацию в стране. По его словам, для этого россияне должны жить в бедности, сообщает издание «Подъем» .

Депутат отметил, что повышение уровня жизни не приводит к росту рождаемости. Он призвал забыть догму о том, что демографические проблемы можно решить с помощью материальных условий.

«Весь мировой опыт говорит прямо противоположное: чем лучше люди живут, тем меньше они рожают», — сказал депутат.

Матвейчев добавил, что самая большая рождаемость фиксируется в бедных странах, а самая плохая — в богатых.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал мужчин виновниками абортов. По его словам, они играют основную роль в принятии решения прервать беременность.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.