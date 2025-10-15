«Дома запрет, выйти не даст»: Милонов назвал мужчин виновниками абортов
В Общественной палате РФ провели обсуждение по поводу принятия на федеральном уровне закона о запрете склонения к абортам. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов сказал, что в принятии решения прервать беременность основную роль играет мужчина, сообщает «Осторожно, новости».
По мнению парламентария, люди выступают против абортов по умолчанию. Поэтому важна пропаганда отказа от прерывания беременности.
«Настоящий мужчина никогда не позволит делать аборт: дома запрет, выйти не даст, но на аборт не пустит», — сказал Милонов.
А депутат Госдумы Олег Матвейчев во время слушаний заявил, что после разрешения на аборты в Советском Союзе в стране самостоятельно «убили больше людей, чем Гитлер» во время Великой Отечественной войны.
