«Дома запрет, выйти не даст»: Милонов назвал мужчин виновниками абортов

Депутат Милонов обвинил российских мужчин в том, что случаются аборты

В Общественной палате РФ провели обсуждение по поводу принятия на федеральном уровне закона о запрете склонения к абортам. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов сказал, что в принятии решения прервать беременность основную роль играет мужчина, сообщает « Осторожно, новости ».

По мнению парламентария, люди выступают против абортов по умолчанию. Поэтому важна пропаганда отказа от прерывания беременности.

«Настоящий мужчина никогда не позволит делать аборт: дома запрет, выйти не даст, но на аборт не пустит», — сказал Милонов.

А депутат Госдумы Олег Матвейчев во время слушаний заявил, что после разрешения на аборты в Советском Союзе в стране самостоятельно «убили больше людей, чем Гитлер» во время Великой Отечественной войны.

