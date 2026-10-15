Врач-психотерапевт Строевский объяснил, когда лунатизм требует обследования

Первый эпизод лунатизма во взрослом возрасте требует обращения к специалисту: списывать его только на стресс не стоит, сообщает «Крымская газета» .

Главный внештатный специалист по психотерапии Минздрава Крыма Владимир Строевский пояснил: у детей снохождение часто встречается около 7 лет и обычно проходит к половому созреванию. У взрослых его могут провоцировать неврологические и психические заболевания, нарушения дыхания во сне, синдром беспокойных ног, некоторые лекарства, алкоголь и другие вещества.

По одной из гипотез, лунатизм возникает при неполном выходе из глубокого сна: человек просыпается лишь частично. Наследственная предрасположенность доказана. Стресс, нагрузки и недостаток полноценного сна повышают риск эпизодов.

«Следует обратиться к специалисту, сделать электроэнцефалографию и, возможно, другие исследования, включая МРТ, чтобы исключить новообразования или проблемы с кровоснабжением головного мозга», — отметил Строевский.

Близким важно обезопасить пространство: во сне человек может открыть окно, выйти на балкон или упасть с лестницы. Врач посоветовал спокойно направить его в постель, не делать резких движений и не пытаться разбудить силой: это может вызвать испуг и дезориентацию.

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