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Психиатр Вилков объяснил, почему зрители и звезды выбирают реалити-шоу

Общество
Павел Муравьев / Фотобанк Лори

Фото - © Павел Муравьев / Фотобанк Лори

Зрители реалити-шоу восполняют нехватку эмоций, а знаменитости стремятся вернуть ощущение востребованности, рассказал психиатр и психотерапевт Алексей Вилков, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Вилкова, зрителей привлекает сходство реалити-шоу с повседневной жизнью. Погружение в истории героев помогает искусственно переживать эмоции, которых человеку недостает в реальности.

«Если человеку не хватает эмоций в реальности, а шоу при этом максимально приближено к жизни, зритель неосознанно погружается в сюжет, чтобы воссоздавать их искусственно через сюжетные линии героев», — отметил эксперт.

Участие знаменитостей в таких проектах Вилков связал с постоянной потребностью в признании и восхищении. По его мнению, многим артистам недостаточно внимания в рамках профессии. Когда интерес публики переключается на других, они испытывают тревогу и дискомфорт, поэтому стремятся вернуть популярность.

Психиатр пояснил, что реалити-шоу помогают артистам вновь почувствовать собственную ценность и востребованность. По его словам, рост популярности сопровождается выработкой дофамина, серотонина, окситоцина и эндорфина, благодаря чему участники чувствуют себя лучше.

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