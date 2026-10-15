Таиланд занял 36% бронирований билетов в теплые страны на зиму

Таиланд стал лидером по доле билетов в теплые страны на зиму 2026–2027. Дзен и Купибилет изучили выбор направлений и подготовку россиян к поездкам.

По данным Купибилета, за Таиландом следуют Турция — 11%, Китай — 9%, Вьетнам — 8,7% и Индонезия — около 5%.

В Индию едут в среднем на 23,7 дня, во Вьетнам — на 23,6, в Таиланд — на 22,2, в Индонезию — на 21,7. Для сравнения: поездка в Турцию длится 8,9 дня, в Объединенные Арабские Эмираты — 11, в Египет — 11,8.

Средняя цена билета в Таиланд составляет 63 тыс. рублей, во Вьетнам — 53 тыс., на Шри-Ланку — 59 тыс., в Индию — 38 тыс. Индонезия стала самой дорогой среди популярных стран — 76 тыс. рублей. Билет в Турцию стоит в среднем 21 тыс., в Египет — 29 тыс., в Эмираты — 45 тыс.

По данным Дзена, пользователей ИИ-ассистента Глиф интересовали документы, изменения правил зимовки в Таиланде, регистрация перед прибытием во Вьетнам и продление безвизового режима в Китае.

Число прочтений материалов о зимовке в Дзене за анализируемый период выросло в 4,2 раза, о туристических новостях — в 2,7 раза. На материалы о расходах на трехнедельную поездку пришлось 42% взаимодействия с контентом о бюджете, на два месяца — 31%, на полторы недели — 19%, на полгода — 8%.

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