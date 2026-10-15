Врач-диетолог Русакова рассказала, как включать тофу в рацион

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова объяснила, с чем сочетать тофу и как часто его есть в зависимости от рациона, сообщает «Вечерняя Москва» .

Тофу производят путем створаживания свежего соевого молока. По словам Дарьи Русаковой, этот продукт может стать альтернативой традиционному сыру. Он сочетается с овощами, крупами, грибами, рыбой, курицей, морепродуктами и орехами.

«Благодаря своему нейтральному вкусу тофу не перебивает другие ингредиенты в блюде, а впитывает ароматы специй, маринадов и соусов. Это делает его универсальным компонентом для самых разных блюд — от азиатских супов до европейских десертов», — сказала врач.

Нормы потребления зависят от рациона. Веганам и вегетарианцам, для которых тофу служит основным источником белка, диетолог рекомендовала 150–200 граммов в день. Тем, кто ест мясо и хочет разнообразить меню, достаточно включать продукт в рацион два-три раза в неделю.

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