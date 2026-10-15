Врач-невролог: дрожание руки в покое может указывать на болезнь Паркинсона

Врач пояснил, что при болезни Паркинсона дрожание часто начинается с одной стороны и уменьшается при целенаправленном движении. Однако у некоторых пациентов выраженного тремора нет.

«Важны и другие изменения — замедленность движений, скованность, уменьшение размаха одной руки при ходьбе. Изменение почерка тоже имеет свои особенности. Буквы могут становиться заметно мельче, слова — теснее располагаться друг к другу», — добавил невролог.

Постепенное уменьшение букв называют микрографией. Просто неразборчивый почерк не указывает на болезнь: на письмо влияют зрение и состояние суставов. Дрожание может усиливаться из-за волнения, переутомления, кофе и некоторых лекарств.

Главный фактор риска — возраст, но болезнь встречается и у людей младше 50 лет. Мужчины болеют чаще женщин. Наличие диагноза у близких родственников несколько повышает риск, но не означает обязательной передачи детям.

При повторяющемся дрожании, изменении почерка или замедленности движений Барышев посоветовал обратиться к неврологу. На прием можно взять образцы почерка, список лекарств и видео тремора. Диагноз опирается на жалобы, историю симптомов и осмотр; обычная магнитно-резонансная томография сама по себе его не подтверждает.

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