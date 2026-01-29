Врач предупредил о вреде кислого мармелада для рта и и пищевода

Гастроэнтеролог Олег Виржицкий рассказал, что кислый мармелад и конфеты могут раздражать слизистую рта и пищевода, особенно у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сообщает «Поясним за Тагил» .

Негативные последствия могут быть даже при редком употреблении. Виржицкий пояснил, что кислота в составе сладостей раздражает слизистую, вызывая воспаление десен и легкие повреждения пищевода. Обычно эти последствия обратимы, но при регулярном употреблении риск возрастает.

Особенно осторожными должны быть люди с гастритом, язвой, рефлюксом или склонностью к изжоге. У таких пациентов кислые сладости могут усиливать симптомы заболеваний, вызывая боль, жжение и дискомфорт после еды. Среди признаков повреждения пищевода врач выделил жжение за грудиной, кислый привкус во рту, трудности при глотании и боль при приеме пищи. При появлении этих симптомов рекомендуется обратиться к доктору.

Виржицкий отметил, что сочетание кислоты и сахара усиливает нагрузку на желудочно-кишечный тракт, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Для здоровых опасность минимальна, однако избыточное потребление кислых сладостей нежелательно. Он посоветовал не держать конфеты долго во рту, запивать их водой и ограничивать количество в рационе. При нарушении вкусовых ощущений восстановление возможно, если прекратить употребление кислых сладостей и соблюдать гигиену полости рта.

