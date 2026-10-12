Врач предостерегла от приема высоких доз витамина D осенью без обследования

Терапевт «СМ-Клиника» в Рязани Яна Никифорова рекомендует не начинать прием высоких доз витамина D без обследования и назначения врача только из-за наступления осени, сообщает Газета.ru .

Осенью короткий день, низкое положение солнца и закрытая одеждой кожа снижают выработку витамина D, особенно на севере. Его источники — жирная рыба, яичный желток, печень трески и некоторые обогащенные продукты, но одного рациона может быть недостаточно.

По словам Никифоровой, необходимость профилактики зависит от возраста, питания, региона, образа жизни и здоровья. Лечебные дозы врач подбирает при установленном дефиците или определенных заболеваниях. Препарат стоит принимать с едой, содержащей немного жиров; время суток не принципиально, важнее регулярность.

Большинству здоровых людей не нужны дополнительные К2, магний или кальций без показаний. Кальций вместе с высокими дозами витамина D может вызвать его избыток в крови. Усталость, сонливость и снижение настроения сами по себе не доказывают дефицит.

«Витамин D способен накапливаться в организме. Передозировка может привести к повышению уровня кальция, тошноте, слабости, нарушениям сердечного ритма и повреждению почек. Поэтому ударные дозы „для иммунитета“ или прием сразу нескольких содержащих витамин D добавок без назначения врача небезопасны», — заключила терапевт.

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