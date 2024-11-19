Врач Позднякова: чипсы, фастфуд и энергетики опасны для школьников

Чипсы, фастфуд, энергетики и некоторые другие продукты опасны для школьников, так как могут вызвать хронические заболевания ЖКТ и привести к лишнему весу, сообщила РИА Новости заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы Елена Позднякова.

По словам эксперта, помимо этих продуктов, детям лучше не употреблять в пищу майонез и кетчуп. Также нежелательны сладкие газированные напитки. Все это негативно влияет на желудочно-кишечный тракт.

Вредные продукты могут привести к таким заболеваниям, как гастрит, дуоденит, воспаление желудка и двенадцатиперстной кишки. Также они плохо влияют на работу поджелудочной железы.

Кроме того, энергетики негативно сказываются на работе не только на ЖКТ, но и нервной и сердечно-сосудистой систем.

Ранее врач-эндокринолог Анна Гончарова рассказала, какие фрукты полезнее. По ее словам, организм эффективнее реагирует на местные и сезонные продукты, а вот к привозным надо относиться с опаской из-за возможной аллергии.