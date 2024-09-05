Врач пояснил, кому необходимо есть рыбу 1-2 раза в неделю

Наряду с важнейшими для здоровья Омега-3 и Омега-6 рыба богата иными микроэлементами, которые сложно извлечь как из другой пищи, так и из витаминных комплексов. А отдельным категориям граждан рыбу необходимо есть не реже 1-2 раз в неделю, сообщил РИАМО врач-терапевт клиники персональной медицины La Salute Михаил Братусь.

По его словам, Омега-3 и Омега-6 — важные элементы для здоровья человека. Эти полиненасыщенные жирные кислоты являются строительным материалом для клеток мозга, а также способствуют снижению «плохого» холестерина в крови. Особенно важны они для детей. Поэтому заменить рыбу полностью другими продуктами практически невозможно.

«В медицине есть такое понятие, как „среднеземноморская диета“, которая включает в себя употребление рыбной продукции не менее 1-2 раз в неделю. Данная диета особенно показана людям, страдающими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом, нейродегенеративными заболеваниями, жировым гепатозом и онкологическими заболеваниями», — рассказал Братусь.

Почему потребление рыбы в России находится на низком уровне и что с этим делать, читайте в материале РИАМО.