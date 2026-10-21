Врач Подмосковья объяснила риски йододефицита у паллиативных пациентов

Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Московской области Ирина Ушканенко рассказала о рисках дефицита йода у тяжелобольных пациентов. Всемирный день профилактики йододефицитных заболеваний отмечают 21 октября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Йододефицит не является специфической проблемой паллиативных пациентов, но при тяжелых заболеваниях, включая онкологические, встречается значительно чаще и может усугублять состояние.

Риск связан с основным заболеванием и особенностями питания. Пациенты нередко не могут полноценно питаться естественным путем из-за анорексии и нарушений глотания, что ведет к истощению. Длительное энтеральное или парентеральное питание без дополнительного включения йода также может вызвать его дефицит. Такие случаи описаны, в частности, у детей и пациентов с синдромом короткой кишки.

Дефицит йода может сопровождаться гипотиреозом, выраженной слабостью, утомляемостью, отеками, набором веса и депрессивным настроением. Эти проявления могут ошибочно принимать за симптомы основного заболевания или побочные эффекты лечения. В редких случаях тяжелый гипотиреоз на фоне истощения приводит к микседематозной коме — жизнеугрожающему состоянию с высокой летальностью.

«Паллиативная помощь — это не только обезболивание. Это внимание к деталям, которые влияют на качество жизни. Дефицит йода — один из таких «невидимых» факторов, который может усиливать слабость и ухудшать самочувствие у тяжелобольных пациентов», — пояснила Ирина Ушканенко.

Врач рекомендовала при немотивированной слабости, отеках или апатии у пациента обсудить с лечащим врачом проверку функции щитовидной железы.

Особенно важен вопрос йододефицита для паллиативных пациентов категории «молодые взрослые». Они уже вышли из детского возраста, но в силу возраста и особенностей развития еще не готовы к стандартной взрослой системе помощи и находятся на стыке детской и взрослой медицины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.