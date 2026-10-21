Дмитровский роддом получил оборудование для помощи матерям и недоношенным детям

Акушерское отделение Дмитровской больницы получило новую технику для наблюдения за роженицами и детьми, анестезии и реанимации новорожденных, в том числе недоношенных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В роддоме установили два реанимационных комплекса «Бебигард-1145» — столики с подогревом для наблюдения и помощи детям сразу после рождения.

Отделение также получило два аппарата искусственной вентиляции легких Chirolog SV Aura Profi, два наркозно-дыхательных аппарата УОМЗ МАИА-01, шесть мониторов пациента Storm 5500 с пятиканальным ЭКГ и интубационный видеоларингоскоп «СЕНСАР».

Три фетальных монитора MCF-21 позволяют одновременно контролировать сердцебиение ребенка и схватки матери. Два установили в акушерском отделении, один — в женской консультации на первом этаже роддома. Они помогают замечать изменения, требующие реакции врача, еще до родов.

«Каждая единица нового оборудования повышает безопасность мамы и ребенка», — отметил главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян.

Заведующий акушерским отделением Михаил Цурцумия пояснил, что оснащение расширяет возможности врачей во время родов: мониторы показывают состояние ребенка, а реанимационные столики обеспечивают тепло и необходимую помощь после рождения.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов подчеркнул, что новая техника помогает быстрее принимать решения и повышает безопасность помощи семьям рядом с домом.

В 2025 году больница получила 200 единиц оборудования. Обновление продолжается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.