Депутаты Петербурга обсуждают бесплатную парковку для инвалидов

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Законодательное собрание Петербурга в первом чтении поддержало передачу полномочий по размещению индивидуальных парковочных мест для людей с инвалидностью на городской уровень, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Федеральная инициатива касается Петербурга, Москвы и Севастополя. Она передает полномочия по утверждению схемы таких мест от муниципалитетов городам федерального значения.

Депутаты также приняли изменения в закон о маткапитале: средства разрешат тратить на лечение детей у лицензированных частнопрактикующих врачей. Документ направили губернатору.

Парламент утвердил внеочередную медпомощь и санаторное лечение для участников специальной военной операции и защитников ДНР и ЛНР. Они также получат психологическую и психолого-психотерапевтическую помощь.

«Нужно увеличивать количество специализированных вузов, которые готовят психологов и психотерапевтов, профессионально работающих с синдромом ПТСР у участников СВО», — заявил Александр Рассудов. Речь идет о посттравматическом стрессовом расстройстве.

Депутаты утвердили помощь безработным ветеранам и их семьям в трудоустройстве, переобучении и открытии бизнеса. Также они предложили Госдуме разрешить тяжелобольным и орфанным пациентам получать льготные лекарства по месту фактического проживания.

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