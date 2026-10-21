Активы на полмиллиарда и особняк за $3,1 млн: чем владеет глава Нацбанка Украины

У главы Нацбанка Украины Андрея Пышного прошли обыски по делу об отмывании денег для внесения залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко. Оказалось, что Пышный владеет активами на полмиллиарда рублей, включая особняк в элитном поселке под Киевом, сообщает SHOT .

52-летний Андрей Пышный хранит на счетах Ощадбанка, где ранее был председателем правления, около 230 тыс. долларов (примерно 19 млн рублей). Еще порядка 100 тыс. долларов (около 8 млн рублей) лежит у него наличными дома.

В 2025 году глава Нацбанка построил особняк площадью 900 кв. м в элитном коттеджном поселке Riviera Villas в селе Лебедевка под Киевом. Стоимость такого дома оценивается в 3,1 млн долларов (около 260 млн рублей). Дом и участок в 30 соток Пышный оформил на себя и жену. Также глава Нацбанка владеет ценными бумагами на 97 тыс. долларов (около 8,1 млн рублей).

По документам, деньги в семье зарабатывает супруга Пышного Людмила. Она владеет активами трех компаний общей стоимостью 912 тыс. долларов (около 77 млн рублей), а также облигациями на 230 тыс. долларов (около 19,3 млн рублей). В прошлом году она вывела из своих компаний под беспроцентный заем около 500 тыс. долларов (примерно 42 млн рублей).

Людмила является собственницей двух квартир в Киеве площадью около 250 и 170 кв. м. Их стоимость оценивается в 1,4 млн долларов (около 114 млн рублей).

Официально ежегодный доход Людмилы составляет 155 тыс. долларов (примерно 13 млн рублей), тогда как сам Пышный формально зарабатывает на должности председателя Нацбанка 38 тыс. долларов (около 3,1 млн рублей). Кроме того, чиновник оформил на дочь участок в 27 соток в селе Хлепча, оцениваемый в 22 тыс. долларов (около 1,8 млн рублей).

Обыски прошли в рамках дела об отмывании денег для внесения залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко. Ранее Андрей Пышный уже попадал в крупный скандал: у него нашли поддельный диплом о высшем образовании. На фоне обысков он подал в отставку с поста главы Нацбанка страны.

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